Coronavirus, cibo e alimentazione: consigli utili per potenziare il sistema immunitario in maniera naturale

Coronavirus, ecco una serie di consigli utili a potenziare il proprio sistema immunitario così da disporre di difese efficienti contro il contagio da Covid-19. L'alimentazione è il miglior modo per aiutare l'organismo a difendersi, come avviene per una normale influenza. E' quindi essenziale mangiare molta frutta e verdura: consumare alimenti ricchi di vitamine - B, C e D su tutte - e minerali (in modo particolare zinco e selenio) è essenziale per mantenere elevati livelli di difesa del corpo. Essenziali poi cereali, pesce, riso e uova (tutti ricchi di vitamina B); mentre la C si può trovare in agrumi, lattuga, patate e broccoli. Bisogna limitare o evitare drasticamente il fumo, che riduce le difese dei polmoni, esponendo i fumatori a maggiori rischi. Terzo consiglio: fare attività fisica, anche moderata, come una passeggiata all'aria aperta. Uscire evitando luoghi chiusi e affollati, consente di stimolare il metabolismo del corpo e mantenerne elevata l'efficienza. A complemento di tutto questo è anche possibile aggiungere degli integratori di vitamine e oligoelementi, così da implementare il consumo abituale di queste sostanze.



