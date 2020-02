Coronavirus, lo chef Gianfranco Vissani lancia un appello: "Uscite, vivete. Non lasciatevi bloccare dalla paura, altrimenti l'Italia si ferma e non vince nessuno". La cornice di questa dichiarazione è stata l'inaugurazione del suo primo ristorante a Roma, che si chiama "Il Tuo Vissani". "Dobbiamo vivere. Ascoltiamo i consigli degli esperti e prendiamo le giuste precauzioni, ma non chiudiamoci in casa. Abbiamo superato tante emergenze: aviaria, suina, mucca pazza. Ce l’abbiamo sempre fatta. Ma se vince il panico e si ferma l’Italia sarà una sconfitta per tutti", ha aggiunto lo chef di Baschi, in provincia di Terni.



