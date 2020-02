Torna oggi, venerdì 28 febbraio 2020, l'appuntamento in prima serata su La7 con Propaganda Live. Ecco alcune anticipazioni e ospiti del programma condotto da Diego Bianchi. Al centro della puntata il tema Coronavirus: ci sarà il professor Dario Bressanini che spiegherà ai telespettatori le operazioni necessarie per realizzare il disinfettante fai da te. In studio ci sarà anche l'attore Fabrizio Gifuni, mentre per gli ospiti musicali ci sarà Baloji.

Come sempre ci sarà Makkok, nonché servizi esclusivi su temi di attualità e politica. Per rivedere la puntata di venerdì scorso, è possibile cliccare su questo link che rimanda al sito ufficiale del programma.