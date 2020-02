Dal 1 marzo 2020 aumenta la "tassa sulla fortuna". Da domenica, infatti, chi dovesse vincere premi superiori ai 500 euro al SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto, Win for Life ed Eurojackpot subirà una trattenuta che passa dal 12% al 20%, in attuazione delle disposizioni recanti modifiche della percentuale del prelievo sulle vincite destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto, per adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite eccedenti 500 euro, come stabilito da decreto dei Monopoli di Stato. Il prelievo su queste vincite, spiega Agimeg, "per il 94 per cento è versato all'erario" e per il resto è devoluto al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto.



