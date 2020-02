Coronavirus, in Cina è stato prodotto un cartone animato che illustra la guerra contro il Covid-19, partito da Wuhan. Nel filmato di animazione, destinato soprattutto ai più piccoli, sono riprodotte le varie fasi dell'epidemia e dell'emergenza causata dal virus. Nel video sono mostrati tutti i numeri dell'epidemia, la sua evoluzione, le misure messe in campo per contenerla - a cominciare con gli ospedali costruiti a tempo di record per ospitare i malati - e le iniziative del governo nel corso delle settimane. Un modo per veicolare sia i progressi nel contenimento dell'epidemia, che per i risultati raggiunti dopo la grande mobilitazione nazionale avviata in modo particolare nel mese di gennaio.