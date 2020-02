Coronavirus, arriva anche l'ascensore con i comandi vocali anti contagio. L'innovazione è stata introdotta in Cina e consente agli utenti di entrare nell'abitacolo e non toccare i pulsanti per salire o scendere ai vari livelli, usufruendo invece di un assistente vocale pre impostato (un po' come accade per i cellulari) per comunicare a quale piano si intende arrivare. Anche la tecnologia, quindi, si sta adeguando alle necessità derivate dall'epidemia da Covid 19, che sta mettendo in ginocchio l'economia, il mondo dello spettacolo (leggi qui), oltre a scatenare una psicosi dovuta al numero dei contagi (guarda qui il dato aggiornato a livello mondiale).