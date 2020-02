Coronavirus verso i 3mila morti. Tremano anche Francia, Germania e Gran Bretagna. In Italia 655 infetti

Adesso il Coronavirus mette davvero paura all'Europa. Non c'è più soltanto il caso Italia. L'epidemia si sta allargando velocemente anche ai paesi centrali del continente. Analizzando i dati delle ore 2 del 28 febbraio, pubblicati dal portale della Johns Hopkins University, sono evidenti le escalation che stanno riguardando anche altre nazioni. Nel giro di poche ore i casi in Francia sono diventati 38 (due morti), in Germania addirittura 48, in Gran Bretagna 16 e in Spagna 15. Certo, l'Italia con 655 infetti resta purtroppo ancora il primo paese occidentale per numero di contagi, ma la convinzione ormai diffusa è che presto anche gli altri saranno nella stessa situazione. I decessi all'interno dei nostri confini sono saliti a 17, peggio in Iran dove i morti sono 26. Numeri lontani da quelli della Cina, ovviamente, ma che confermano la diffusione sempre più veloce del virus. E se proprio in Cina il Covid-19 sembra aver rallentato, la situazione è sempre più difficile in Corea del Sud: 1.766 infetti e 13 morti. Complessivamente nel mondo, rispetto al bilancio tracciato alle 8.45 del 27 febbraio, le vittime sono 54 in più e portano il totale a 2.855. Aumento dei malati: da 82.168 a 83.079. Infine le guarigioni: 36.317 (erano 32.897).

I primi 10 paesi per contagi: 78.817 China; 1.766 Corea del Sud; 655 Italia; 245 Iran; 214 Giappone; 93 Singapore; 92 Hong Kong; 60 Stati Uniti; 48 Germania; 43 Kuwait.

I primi 11 paesi per numero di vittime: 2.682 Cina provincia Hubei; 26 Iran; 20 Cina prov. Henan; 17 Italia; 13 Corea del Sud; 13 Cina prov. Heilongjiang; 7 Cina prov. Guangdong; 6 Cina prov. Anhui Mainland; 6 Cina prov. Chongqing; 6 Cina prov. Hebei; 6 Cina prov. Shadong.

