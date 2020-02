Coronavirus, cos'è e come si fa il tampone per capire se un paziente è malato. Oltre 4 ore per le analisi

Negli ultimi giorni, a causa della diffusione del Coronavirus, la parola tampone è diventata molto comune per tutti gli italiani. Il tampone è l'esame che permette di capire se un paziente è affetto dal virus oppure no. Se l'esito è positivo sono necessarie le cure e in caso di gravi condizioni anche il ricovero in isolamento. Ma come viene effettuato un tampone? In pratica attraverso un sottile "bastoncino" che termina con una parte floccata (cioè tanti piccoli fili di cotone) vengono recuperate le cellule delle vie aeree respiratorie, che sono quelle attaccate dal virus. Il campione poi viene consegnato ad un laboratorio di analisi dove per prima cosa viene processato per inattivare il virus, cioè ucciderlo. Il processo avviene sotto cappe di sicurezza, effettuato a cura di operatori che indossano abiti particolari per proteggersi e non rischiare l'infezione. Per uccidere il virus si usano particolari detergenti e occorrono circa 15 minuti. A seguire, spiegano gli specialisti, avviene l'estrazione dell'Rna, automatica e in un sistema chiuso. Tutta la prima fase dura un'ora e mezza. Nella fase due viene allestita la reazione di amplificazione sull'Rna del virus che è stato estratto. Gli operatori lavorano su micro quantità e quindi occorre la massima concentrazione. I campioni vengono inseriti in un macchinario che li analizza per due ore e mezza, poi i risultati vengono elaborati dal computer. Complessivamente occorrono tra le quattro e le quattro ore e mezza per arrivare al risultato finale. E' un lavoro molto complesso che richiede concentrazione e grande attenzione

