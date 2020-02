Coronavirus, si va verso la sospensione delle bollette e dei mutui. Il governo sta studiando una serie di misure, tra cui la sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi e lo stop ai versamenti di bollette per le aziende situate nei Comuni colpiti. E ancora la sospensione delle rate dei mutui bancari per imprese e famiglie, almeno fino al 31 marzo. Inoltre è previsto il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi, potenziando il sistema e portandolo a 750 milioni. Priorità di accesso alle imprese all'interno della zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica. Allo studio anche misure per valutare indennità per danno diretto e indiretto, che saranno attuate con un secondo pacchetto. Non si esclude che, con il protrarsi dell'emergenza, tali misure possano essere estese anche in altri territori.



Leggi: I dati ufficiali di morti, contagi e guariti alle ore 18 del 27 febbraio