Coronavirus, altri 3 morti in Lombardia nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020. Si tratta di "due pazienti di 88 anni e una di 82, persone con quadro clinico delicato e importante", ha spiegato il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. "Per le attività di oggi è andato tutto nella norma, nella zona rossa non ci sono state segnalate criticità". Borrelli ha poi riferito che il numero dei contagi è salito a 650 casi, con 3 guariti per un totale di 40 persone in Lombardia, a cui si aggiungono i 2 della Sicilia e 3 del Lazio, portando la somma delle persone guarite a 45.



