Gianfranco Vissani apre un ristorante a Roma, a un passo da Piazza Navona. Il locale si chiama "Il Tuo Vissani" e si trova a Piazza San Pantaleo. Lo chef pluristellato di Baschi, in Umbria, da più di trent'anni ai vertici dell'enogastronomia nazionale, arriva nella capitale con un progetto contemporaneo di cucina: il ristorante è stato creato sulle aspettative del cliente per essere, appunto, proprio "Tuo". Tuo perché nato per coinvolgere tutti, di qualsiasi età o censo, dal VissaniLove, il Brunch delle Meraviglie, alla Merenda pomeridiana, dall'AperiDivo OredOro con cocktail e piatti di grande carattere, fino alla cena #VissaniSmart dove la scelta di Vissani sarà pronta a esaudire tutti i desideri degli ospiti. A far da complemento, il bar mixology che avrà lo stesso concetto, portando alla ribalta i distillati italiani.



