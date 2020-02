La partecipazione delle Sardine nella prima puntata del talent Amici di Maria De Filippi, in onda da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata, ha provocato una ribellione nella base del movimento.





Fioccano i commenti negativi sotto il post con cui si annuncia l'ospitata nel talent show di Mediaset. E Mattia Santori, in un video si difende: "Aspettate di vedere la trasmissione, fidatevi di noi". Torna in mente quel "Fidatevi di me" pronunciato da Beppe Grillo in uno dei momenti più difficili del M5S quando annullò la decisione espressa dagli iscritti alle comunarie della Liguria. Il meccanismo si è già visto con i Cinquestelle: il gruppo dirigente del movimento prende una decisione controversa, la pubblica sulla Rete e, sotto, i simpatizzanti commentano. Con una differenza. La gogna virtuale dei grillini è spesso sboccata, quella rivolta contro le Sardine è abbastanza composta, ma anche più severa.