Coronavirus, dalla paura per l'epidemia al merchandising ispirato al Covid-19. E la maglietta più venduta sul web è quella con un grande microbo verde stampato sopra e la scritta "I survived Coronavirus 2020". O la "W" che sta per Wuhan, ma anche la raccomandazione: "Wash your hands". Mentre l'Italia (e il mondo) si trova a fare i conti con Covid-19, in questi giorni di tensione, le magliette, ovviamente, stanno andando a ruba online. Così come tazze, cuscini, adesivi e altri gadget spuntati come funghi sui principali canali di e-commerce per ironizzare sul Coronavirus. Su Amazon, Red Bubble, eBay e Teepublic, ad esempio, magliette per tutti i gusti: a partire dalle magliette messe in vendita a 15 e 20 euro sulle quali campeggiano le scritte Virus Free, Wuhan Hugs for free. O ancora Keep calm and resist Coronavirus, #Imnotavirus. Immancabile il logo della birra Corona con la scritta Corona Virus.