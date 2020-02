Coronavirus, un numero verde per ogni Regione. Ecco a chi telefonare per chiedere aiuto e informazioni

Coronavirus, essere bene informati e non cadere nella trappola delle fake news è uno degli aspetti più importanti per combattere con le giuste armi l'epidemia. Ormai quasi tutte le Regioni hanno attivato appositi numeri verdi per rispondere alle richieste dei cittadini e dare indicazioni. Di seguito tutti i numeri attivati ufficialmente e pubblicizzati sul sito internet del Ministero della salute.

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

Il Ministero della salute, inoltre, spiega di contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

In caso di tosse, raffreddore, febbre l'indicazione è di non recarsi al pronto soccorso e negli ambulatori, ma di telefonare al medico che consiglierà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento per la visita.

E' attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 dello stesso Ministero della salute.

