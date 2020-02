Il raffreddore del Papa fa saltare l'incontro con i parroci

Il raffreddore di Papa Francesco fa saltare l'incontro con i parroci previsto in Laterano, a Roma. Il pontefice, infatti, ha una "lieve indisposizione" e per questo il tradizionale incontro con i parroci è rimandato. Sarà tuttavia l'unico appuntamento in agenda che il Papa salterà, spiegano fonti vaticane, per contenere il leggero raffreddamento. Ieri Bergoglio alla messa per le Ceneri a Santa Sabina, già raffreddato, ha preso freddo durante la processione a causa del forte vento e quindi si è presa questa decisione di prudenza. In mattinata ha ricevuto in Vaticano i membri del Global Catholic Climate Movement. "A causa di una lieve indisposizione ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta; gli altri impegni procedono regolarmente", assicura il portavoce vaticano Matteo Bruni.