Coronavirus, ecco i numeri dell'epidemia in Italia, aggiornati alle ore 12 del 27 febbraio 2020: 14 morti, 528 contagi e 42 guariti. A fornire i dati è stato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Rispetto ai dati di ieri pomeriggio sul numero dei contagiati, c’è stato "un incremento di 128 unità", ha spiegato Borrelli. I due decessi in più rispetto a ieri riguarderebbero due pazienti della Lombardia, dove i casi di contagio in totale sono 305. Per quello che concerne le altre Regioni, Borrelli ha riferito di 98 casi in Veneto, 97 in Emilia, tre in Piemonte, tre positivi (tutti guariti) nel Lazio, tre in Sicilia, dei quali due risultano guariti, due casi in Toscana, 11 in Liguria, due in Campania e uno in Abruzzo e a Bolzano.



