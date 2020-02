Coronavirus, il ministero dell'istruzione pubblica una pagina web con tutte le indicazioni per le scuole

Coronavirus, il ministero dell'istruzione ha pubblicato una pagina web con tutte le indicazioni e le risposte per le esigenze delle scuole. A darne notizia è il ministro Lucia Azzolina. "In risposta alle vostre segnalazioni, sul sito del Ministero dell'Istruzione abbiamo creato una pagina di riferimento per gli istituti scolastici di tutta Italia, con un'ampia sezione in continuo aggiornamento contenente le risposte alle vostre domande. Se avete dei dubbi e volete informazioni ufficiali, consultate la pagina del ministero", annuncia su Facebook la ministra. Per visitare la pagina si può cliccare qui. Nella giornata di ieri il ministro ha fornito anche altre indicazioni sui rimborsi per gite scolastiche, chiusura delle scuole e stipendi degli insegnanti.