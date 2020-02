Coronavirus, Trump: "Italia in difficoltà ma per ora i collegamenti aerei non vengono interrotti"

Trump non ha intenzione di sospendere i voli da e per l'Italia, né da e per la Corea del Sud che insieme alla Cina sono i paesi che al momento contano il maggior numero di contagi da Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti ha chiarito la posizione dell'amministrazione americana nel corso di un incontro con i giornalisti. A precisa domanda ha risposto che al momento opportuno forse i collegamenti saranno sospesi, ma non per ora. Gli Usa si limitano a controllare le moltissime persone che arrivano "dalla Corea del Sud, che è stata colpita in modo forte, e dall'Italia che è ugualmente in difficoltà". Ovviamente massima attenzione anche per il traffico con la Cina anche se, sottolinea Trump, i contagi sembrano calare. "E' un'ottima notizia, vediamo cosa succederà".

