Coronavirus, Federconsumatori attiva numero telefonico per segnalare truffe e speculazioni

Un numero di telefono per segnalare truffe e speculazioni da parte degli sciacalli del Coronavirus o per chiedere informazioni sulla diffusione del virus nella nostra regione. È questa l’iniziativa promossa dal sindacato dei pensionati Cgil e dalla Federconsumatori del Veneto per assistere la fascia di popolazione più esposta, ovvero le persone anziane. «Nella nostra regione vivono circa 350 mila ultraottantenni che, oltre ad essere i più vulnerabili alla malattia, risultano le vittime preferite di speculatori e truffatori. E in questi giorni ne sentiamo di tutti i colori. Oltre a un aumento vergognoso e ingiustificato dei prezzi di alcuni beni di prevenzione, registriamo numerosi raggiri perpetrati soprattutto nei confronti di persone anziane e sole», - spiegano Spi Cgil e Federconsumatori che ricordano come in Veneto abitino più di 210 mila anziani soli, tra questi un quarto risulta non autosufficiente totalmente o parzialmente. "Il nostro invito dunque è quello di contattarci telefonicamente e di attenersi alle informazioni ed indicazioni provenienti dalle fonti ufficiali ed usare sempre il buon senso oltre a non farsi prendere dal panico o dalla paura". Il numero di telefono per la segnalazione di truffe e speculazioni, o per la richiesta di informazioni, è lo 041.971508.

Leggi anche: Coronavirus: false mail per rubare dati personali, allarme Oms. Ecco come funziona la nuova truffa informatica