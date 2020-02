Coronavirus, 37 guariti in Lombardia. "La buona notizia che arriva oggi dalla Regione Lombardia è che 37 persone sono guarite. Il numero delle persone che sono state contagiate è di 305". A renderlo noto è Angelo Borrelli, capo della protezione civile e commissario per l'emergenza Coronavirus. Più del 10 per cento dei casi, dunque, riesce a guarire ed è un segnale confortante dalla regione italiana che, per ora, ha registrato il numero maggiore di contagi, riconducibili al focolaio del lodigiano. Intanto il presidente della Regione, Attilio Fontana, si è messo in auto isolamento dopo il risultato positivo del test effettuato da una sua collaboratrice.