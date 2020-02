Frecciarossa deragliato a Lodi, da lunedì riprende la linea ad alta velocità

Riaprirà lunedì 2 marzo 2020 la linea ad alta velocità nel tratto Milano-Bologna, chiusa a seguito del treno Frecciarossa deragliato all'altezza di Lodi lo scorso 6 febbraio. È questa la previsione effettuata dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, dopo il dissequestro delle diversi componenti dell'infrastruttura da parte delle autorità. I tecnici hanno potuto controllare lo stato dell'infrastruttura, stilare un cronoprogramma ed entrare nel vivo dei lavori. Gli interventi riguardano lavori su circa 3 km di linea e verifiche su un totale di circa 40 km di infrastruttura ferroviaria, in particolare binari, scambi, traversine, massicciata, pali per la tensione elettrica e apparati di sicurezza. Nelle attività di cantiere sono impegnati complessivamente oltre 100 fra ingegneri, tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. Le lavorazioni sono svolte senza soluzione di continuità nelle 24 ore e interessano entrambi i binari, per tre chilometri di linea ferroviaria.



