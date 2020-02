Coronavirus, la guardia di finanza ha effettuato perquisizioni e acquisito documenti nelle sedi Amazon ed Ebay, su incarico della procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte speculazioni nella vendita online di mascherine, disinfettanti e prodotti legati all'emergenza del virus cinese. C'è stata infatti una corsa nei supermercati per diversi prodotti igienizzanti e disinfettanti. Ebay, in una nota, ha spiegato: "Ebay è una piattaforma che mette in contatto venditori e acquirenti: i prezzi dei singoli prodotti sono decisi in autonomia dai venditori, professionali e privati, che vi operano, nondimeno l’utilizzo del nostro sito comporta il divieto di violare la legge, i diritti altrui o le nostre regole e agiamo nei confronti di eventuali violazioni". A stretto giro anche Amazon ha specificato: "Stiamo offrendo la massima collaborazione alle autorità competenti".



