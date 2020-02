Amici 2020, le anticipazioni sulla nuova edizione del talent di maria De Filippi: giudici, ospiti e puntate

Venerdì 28 febbraio inizia la nuova stagione del talent serale Amici 2020. Ecco tutte le anticipazioni sul programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Iniziamo dai protagonisti: i 10 ragazzi che si esibiranno sono Jacopo, Martina, Francesco, Gaia, Nyv e Giulia e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. I giudici sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. Nove le puntate: 6 dedicate alla gara, 3 ad Amici All Stars, dove ad esibirsi saranno ex allievi o da cantanti già noti come Michele Bravi. Tra le novità lo spazio chiamato Amici Prof. in cui i professori dovranno esibirsi con gli ospiti; a giudicare questa gara ci saranno Al Bano e Romina Power. In ogni puntata ci sarà uno spazio dedicato a particolari temi e valori e nella prima puntata ci sarà un portavoce delle Sardine. Gli ospiti: nella prima puntata ci sarà Luciana Littizzetto ma nel corso del talent i ragazzi avranno modo di esibirsi con artisti del calibro di Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, J Ax ed Ermal Meta.