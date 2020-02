Emergenza furti, una piaga che colpisce tutta l'Italia. Ma ci sono una serie di precauzioni, consigliate anche dai carabinieri nella pagina dedicata del sito web istituzionale, utili a non spianare la strada ai ladri. Possono sembrare banalità, eppure sono errori che vengono commessi quotidianamente. Così come è opportuno evitare di scrivere il proprio nome o cognome sul contatore della corrente elettrica (leggi qui perchè), le forze dell'ordine consigliano anche di non scriverlo per intero nè sulla cassetta della posta, solitamente all'esterno di case e condomini, nè scrivere quello di tutti gli occupanti della casa. Si evita così, infatti, di fornire tutte le generalità degli occupanti ai ladri e di fargli conoscere il numero esatto dei residenti. Stessa cosa sui portachiavi: niente nomi o indirizzo o anche accesso che la chiave consente di aprire (esempio: cantina o garage). In caso di smarrimento, infatti, sarete stati voi stessi a indicare la via per i furti.