Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 2.6 a Serrungarina avvertita nella provincia di Pesaro-Urbino

Terremoto nelle Marche alle ore 7.48 di giovedì 27 febbraio 2020. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata a Serrungarina, in provincia di Pesaro-Urbino. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia anche se, fortunatamente, non si registrano danni a cose o persone. Il sisma è stato localizzato dai sismografi dell'Ingv, come sotto riportato dall'account ufficiale su Twitter, ad una profondità di 34 chilometri ed è stato localizzato a 7 km da Fossombrone, 17 km da Fano e 21 da Pesaro.



