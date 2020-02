L'oroscopo del Corriere di giovedì 27 febbraio: segni Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio, per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno. Cosa dicono le stelle.

TORO

Tutto è come dovrebbe essere. Fai un respiro profondo e sii grato per quello che hai in questo momento: una moltitudine di benedizioni.

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, per i segni di

VERGINE

Dedica un po' di tempo alla riflessione. Guardati dentro e prova a capire se la vita che hai creato per te stesso è quella che hai sempre desiderato.

CAPRICORNO

A volte pensi di essere il migliore e ignori l'opinione degli altri. Non meravigliarti delle critiche: fai uno sforzo per capire i diversi punti di vista.

