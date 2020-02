L'oroscopo del Corriere di giovedì 27 febbraio: segni Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 febbraio, per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Sembra una giornata ideale per non per accontentarsi della mediocrità quotidiana. Ma ricordati che Roma non è stata costruita in un giorno.

LEONE

Sembra che tu abbia la sensazione di nuotare costantemente controcorrente senza sapere cos'è che oppone resistenza nel tuo percorso.

SAGITTARIO

Oggi ti tormenta l'idea del benessere fisico. La palestra o un nuovo regime alimentare sono tra i tuoi possibili obiettivi a breve termine.

