Cecilia Rodriguez, foto in spiaggia: il costume è troppo piccolo per coprire tutto

Visualizza questo post su Instagram ME FUI .... vorrei ma non posso ☀️ #ss2020 @mefuireal Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 26 Feb 2020 alle ore 5:12 PST

Cecilia Rodriguez in costume su Instagram. Bellissima la sorella di Belen, in una foto in costume sulla spiaggia pubblicata su Instagram.

La ragazza argentina posa in costume da bagno minuscolo che mette in evidenza il suo fisico statuario. Il bikini che ha addosso è troppo piccolo e non riesce a coprire tutte le sue forme. I fan di Cecilia si sono scatenati in like e commenti sul profilo social.