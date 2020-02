Lady Diana, la confessione del principe Carlo prima delle nozze. Cosa aveva confidato agli amici

Lady Diana e il principe Carlo. Un matrimonio indimenticabile e una storia travagliata. Emergono nuovi retroscena sul loro rapporto e in particolare su cosa è successo prima delle nozze. Su ciò che avrebbe detto il principe di Galles.

Secondo i tabloid britannici infatti, Carlo manifestò molta ansia prima di sposare Diana. Diana Spencer era bellissima e di 12 anni più giovane. Secondo le indiscrezioni, Carlo era preoccupato per la differenza di età ma anche per la difficoltà di dimenticare Camilla. Agli amici disse: “Voglio fare la cosa giusta per la mia famiglia e per il mio Paese. Lei non sembra abbastanza grande per aver finito la scuola, figuriamoci per sposarsi“.