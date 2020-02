Torna oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, l'appuntamento in prima serata con Italia's Got Talent. Ecco le anticipazioni della sesta puntata del talent show. I giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini torneranno a giudicare i concorrenti, con la conduzione di Lodovica Comello. Oggi si inizia con un duo: un pianista e un batterista, che sulle note di Beethoven delizieranno la platea. Poi toccherà a un percussionista di 5 anni, che suona il tamburello. Ecco poi una compagnia di danza parla d'amore in forma ”All you can eat” e ai tempi del sushi, e ancora un ragazzo africano che parla in termini comici di disuguaglianze sociali.



Guarda anche: Lo striptease del prestigiatore di Bastia Umbra conquista i giudici