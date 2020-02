Torna oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con Chi vuol essere milionario. Ecco le anticipazioni della quinta delle sette puntate del gioco a quiz condotto da Gerry Scotti in questa edizione speciale per celebrare i 20 anni del programma. Riprende la corsa dei concorrenti per vincere un milione di euro, impresa riuscita ad Enrico Remigio nella seconda puntata (guarda il video), anche se con qualche polemica sui social, mentre nelle ultime puntata si sono registrate vincite, seppur di importo decisamente inferiore, come quella da 20 mila euro di Alessandro Limaroli o del 18enne umbro, Marco Mancini.