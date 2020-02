Torna oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, l'appuntamento con Cr4-La repubblica delle donne su Rete 4. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto in prima serata da Piero Chiambretti. In primo piano l'emergenza Coronavirus: ne parleranno Paolo Liguori, Vittorio Feltri, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani.

Poi Chiambretti e le piccole opinioniste de "La Repubblica delle bambine" faranno delle domande per le esibizioni canore con il cantante Bugo, al centro delle cronache dopo la lite con Morgan a Sanremo, e la giovane e talentuosa Sofia Tornambene. Di seguito il video con il backstage del programma pubblicato sulla pagina facebook ufficiale della produzione.



