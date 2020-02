Torna oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, l'appuntamento con "Chi l’ha visto?". Ecco alcune anticipazioni del programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Al centro della puntata il tema Coronavirus, con tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione in Italia e nel resto del mondo (guarda il numero di morti, contagi e guariti rilasciato dall'Oms). Nella trasmissione, come sempre, emergenze e dirette sui casi di scomparsa, con documenti inediti e gli appelli dei familiari. Parla la sorella di Luca Cristello: "Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando". Ma non mancheranno altri casi di persone scomparse e vicende di cronaca che hanno dominato il dibattito mediatico.