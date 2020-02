Coronavirus, il bilancio mondiale: 2.708 morti e oltre 80mila contagi. Guarigioni in deciso aumento: 27.912

Grazie al portale della Johns Hopkins University analizziamo il dato mondiale del Coronavirus aggiornato alle ore 1.30 del 26 febbraio. Tre morti in più rispetto alla rilevazione delle 16.30 del giorno prima. Le vittime complessive, dunque, sono 2.708, di queste 2.563 nella sola provincia cinese di Hubei, focolaio mondiale del virus. Incremento anche per il numero delle persone infette, 80.421 contro le 80.346 della precedente analisi. Ancora notizie positive sul fronte delle guarigioni che in totale diventano 27.912. L'Italia si conferma purtroppo il primo paese occidentale sia per numero di contagi che di vittime, ma anche negli Stati Uniti è in atto un aumento delle infezioni (37). Stesso discorso per i principali Paesi europei: Germania (18 con 14 guarigioni), Francia (14 e un decesso), Gran Bretagna (13, 8 guarigioni).

