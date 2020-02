Coronavirus anche in Algeria, il primo malato è un italiano. Lo ha annunciato il ministro della salute

Coronavirus, ufficializzato anche il primo caso in Algeria e si tratta di un italiano. E' stato il ministro della salute Abderrahmane Benbouzid a comunicarlo con un intervento su EnTv. La notizia è stata poi ripresa dal sito Tsa-Algerie e da tutte le atre testate algerine che hanno ovviamente dato ampio spazio all'annuncio. Secondo quanto riferito dal ministro algerino, ad essere infettato è un cittadino di nazionalità italiana che sarebbe arrivato in Algeria lo scorso 17 febbraio. Il ministro nel corso della sua dichiarazione ha puntualizzato che sono state prese tutte le misure necessarie per curare il paziente che nel frattempo è stato ricoverato in isolamento.

Guarda anche Nuovo caso in Germania, è un giovane rientrato da Milano