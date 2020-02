Coronavirus nelle Marche, primo tampone positivo. Si attende controllo bis per ufficializzare o meno il caso

Un probabile caso di Coronavirus anche nelle Marche. E' infatti risultato positivo al primo esame un campione analizzato nel pomeriggio del 25 febbraio. Nella mattinata di mercoledì 26 febbraio il tampone verrà inviato al Centro diagnostico di riferimento nazionale dell'Istituto superiore della sanità. Occorre, infatti, un secondo esame positivo per confermare con certezza che si tratti di un altro caso di Covid-19. Il campione è proveniente dalla provincia di Pesaro. Il paziente non è stato ricoverato, ma isolato nel proprio domicilio e attualmente viene considerato in buone condizioni di salute. La notizia è stata anticipata dal Corriere Adriatico. La Regione Marche è in aperta polemica con il governo centrale avendo deciso di chiudere le scuole quando ancora non sono stati registrati ufficialmente casi di contagio. Il governo ha impugnato il provvedimento.