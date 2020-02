Oroscopo del Corriere: le previsioni di oggi 26 febbraio per Bilancia, Gemelli e Acquario

Bilancia, Gemelli, Acquario: questo l'oroscopo del Corriere per oggi 26 febbraio 2020.

BILANCIA Sono giorni in cui nulla sembra andare per il verso giusto. Non disperatevi e con calma affrontate una sfida alla volta: ne verrete a capo.

GEMELLI Le persone che amate sono pronte ad accettarvi anche nei vostri lati meno brillanti. Non abbiate paura di aprirvi e lasciarvi andare.

ACQUARIO Tutti sono consapevoli dei grossi sforzi che avete fatto per arrivare dove siete. Non dovete vergognarvi di mostrarvi felici.

