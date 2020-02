Oroscopo del Corriere: le previsioni di oggi 26 febbraio per Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: questo l'oroscopo del Corriere per oggi 26 febbraio 2020.

ARIETE L'unico modo per essere felici con un'altra persona è essere se stessi ed essere accettati per questo. Non scendete a compromessi.

LEONE Qualcuno in famiglia vi ha fatto un torto ma scappare da tutti non è l'idea migliore. Causerete dispiaceri anche ad altre persone.

SAGITTARIO Sfruttate il vostro buonumore per contagiare gli altri. Se vedete qualcuno che si butta giù, basterà una parola gentile per tirarlo su.

