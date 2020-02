Oroscopo del Corriere: le previsioni di oggi 26 febbraio per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: questo l'oroscopo del Corriere per oggi 26 febbraio 2020.

TORO La vostra carriera vi interessa particolarmente in questo momento. Non sentitevi in colpa se trascurate altre attività per un po'.

VERGINE La grinta non vi è mai mancata ma in questo periodo le forze sembrano avervi abbandonato. Forse dovete cambiare qualcosa...

CAPRICORNO La giornata potrebbe iniziare con qualche discussione di troppo, facendovi rimanere tesi fino a sera. Cercate, quindi, di rilassarvi.

