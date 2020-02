Bonus commercianti 2020, ecco chi può avere l'indennizzo dell'Inps da oltre 500 euro

Bonus commercianti 2020, ecco chi può avere l'indennizzo dell'Inps da 513 euro divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019 per effetto della Legge di bilancio ed è rivolta a coloro che cessano di lavorare senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. L'Inps, con la circolare del 13 gennaio 2010, spiega che possono presentare domanda di indennizzo anche i commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti necessari. La decorrenza del trattamento, come specifica il sito QuiFinanza che propone un approfondimento sul bonus commercianti, non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.