Coronavirus, i morti in Italia salgono a 11: deceduta una donna a Treviso

Coronavirus, ancora un decesso. Continua l'emergenza in Italia legata al virus con una impennata di contagi e un aumento di morti: i decessi sono attualmente undici. L'ultimo morto è una donna di 76 anni morta all'ospedale di Treviso. I decessi sono 9 in Lombardia e 2 in Veneto.

Le vittime lombarde di oggi sono due uomini e una donna: un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Tutte le vittime del coronavirus sono persone anziane o con altre malattie pregresse. I contagi sono complessivamente 322.