Coronavirus, altri tre decessi: Il nuovo bilancio: dieci morti e 322 contagiati in Italia

Coronavirus, ci sono tre nuovi decessi. Sono dieci al momento le vittime accertate per il coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile avvenuta poco dopo le ore 18 di oggi, martedì 25 febbraio.

Sono in tutto 322 i contagiati in Italia. "Sono oltre 8.600 i tamponi realizzati sulla popolazione", ha aggiunto Angelo Borrelli nel punto pomeridiano. Le ultime tre vittime sono persone anziane, tutte ultraottantenni.

Rispetto ai dati di questa mattina sul numero dei contagiati, c’è stato "un incremento di 39 unità". Sono tre ultraottantenni le ultime vittime per coronavirus in Italia. Le vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi.

O contagi riguardano 8 regioni e una Provincia autonoma, secondo il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale diffuso dalla Protezione civile. C'è una persona guarita. Nel dettaglio, i casi accertati di Coronavirus sono 240 in Lombardia, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 sono in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare.