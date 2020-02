Coronavirus, ironia ad Ascoli: niente mascherine e amuchina. Qui si muore da eroi coi boccali di birra in mano

C'è anche chi usa l'ironia per combattere il Coronavirus. L'ultimo esempio arriva da Ascoli Piceno. Nel ristorante Petit Bruxelles, in via delle Zeppelle, il titolare del locale, Nico, affigge un cartello inequivocabile: "Divieto assoluto dell'utilizzo di mascherine e di amuchina. Qui si muore da eroi, con i boccali di birra in mano". Il tutto nel giorno conclusivo del Carnevale, festa particolarmente sentita in tutto il Piceno. La foto finisce su Facebook e fa il pieno di like e condivisioni. I social in queste ore si sono riempiti di post ironici, in diversi casi divertenti, anche con l'obiettivo di sdrammatizzare ed esorcizzare la paura.

