Coronavirus, sale il numero dei contagiati: 314, solo in Lombardia 240. Nuovi casi in Sicilia e Liguria

Coronavirus, l'aggiornamento delle ore 18 di oggi martedì 25 febbraio, sale a 314 contagi e 7 morti. E' questo il bilancio del coronavirus in Italia: 240 casi e 6 vittime in Lombardia; 42 casi e un morto in Veneto: 23 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 nel Lazio, uno in Alto Adige, uno in Sicilia e uno in Liguria. Si attende l'esito degli esami di due casi sospetti in Toscana.

Ai check point della zona rossa del Lodigiano è arrivato intanto l'esercito. Il premier Giuseppe Conte intanto tranquillizza: "Italia Paese sicuro, più di altri".