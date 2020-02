Coronavirus, farmacologo Garattini: "Possibile che il virus sia presente in altre zone d'Italia"

Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, è intervenuto sul Coronavirus: «È possibile che il nuovo coronavirus sia già presente in altre aree oltre a quelle identificate. E che in molti casi non sia stato rilevato in soggetti asintomatici o sia stato scambiato per influenza. È un’ipotesi probabile. È logico sospettarlo e prepararsi nel caso in cui questi casi ’sommersi' diventino evidenti». Garattini lo ha detto all’Adnkronos Salute. Garattini invita a ridurre l’allarme che si è creato intorno al Covid-19.

«Il virus - ricorda il farmacologo - non è così aggressivo come si pensava. Nell’80% dei casi ha una sintomatologia limitata. Del resto ogni anno affrontiamo l’influenza stagionale che causa circa 6 mila morti, senza che questo faccia clamore. E sono circa 10 mila i decessi da infezioni resistenti agli antibiotici. Quindi forse questo chiasso intorno a questo coronavirus è eccessivo. Dobbiamo essere equilibrati», ha concluso.