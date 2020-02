Coronavirus, confermato primo caso in Svizzera. Gb: sei scuole chiuse dopo gite alunni in Italia

Coronavirus, arriva il primo caso in Svizzera, nel cantone Ticino. Lo ha riferito l’Ufficio federale della sanità (UFSP), ripreso da Rsi, annunciando una conferenza stampa a Berna. Ieri, lunedì 24 febbraio, il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all’epidemia. In particolare maggiore informazione, prontezza operativa e ulteriori esami.

GB È salito intanto a sei il numero delle scuole bloccate dal coronavirus nel Regno Unito dopo che gli alunni sono tornati dalle gite in Italia, alcuni con «sintomi simil-influenzali». Lo riferiscono i media britannici. le tre scuole sono nel Cheshire, una a Doncaster, una a Middlesborough e una nella contea irlandese di Antrim.

SPAGNA Una donna residente a Barcellona e appena tornata dal Nord Italia è risultata positiva al coronavirus, scrive la Vanguardia. È il quarto caso in Spagna, dopo quelli registrati nelle Canarie e a Maiorca.