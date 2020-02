Ilary Blasi sulla neve, le foto con Totti che infiammano i fan su Instagram

Ilary Blasi sulla neve, con racconto social. Lady Totti scalda i follower di Instagram. Ilary è in vacanza col marito Francesco Totti e insieme condividono momenti di quotidianità con fotografie e video. Una settimana bianca, la loro, per rafforzare una relazione che dura ormai da venti anni. Ilary appare sempre bellissima e si lancia in foto e immagini con veduta panoramica in posa sensuale.

