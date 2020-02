Coronavirus, primo caso di contagio in Liguria. La donna era in vacanza ad Alassio

Coronavirus, primo caso in Liguria: è una donna di 72 anni residente a Codogno che si trova in vacanza da un paio di settimane ad Alassio. La persona infetta è stata ricoverata al reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono comunque giudicate dai medici buone. Ora si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti e i contatti avuti dalla 72enne nel corso del suo soggiorno in Liguria. Il personale e i clienti dell'albergo che la ospitava saranno messi in isolamento. Casi di contagio, nelle ultime ore, si sono registrati anche in Sicilia (a Palermo) e in Toscana. La situazione resta continuamente monitorata.