Coronavirus, il premier Conte: "No alla chiusura delle scuole nelle zone che non sono a rischio"

Coronavirus, no alla chiusura delle scuole nelle zone che non sono a rischio: lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto nella tarda mattinata di martedì 25 febbraio."Possiamo sospendere i viaggi di istruzione ma non ha ragione di esistere la sospensione delle attività scolastiche e produttive nelle aree che non sono a rischio", ha rimarcato il premier rispondendo alle domande dei giornalisti. Conte ha anche evidenziato che l'Italia è un Paese sicuro in cui si può viaggiare e fare turismo e che ci sono soltanto aree limitatissime di restrizioni.