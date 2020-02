Coronavirus, sport a porte chiuse in cinque regioni

Sport e Coronavirus, arrivano misure per fermare il diffondersi del contagio in Italia e segnatamente in alcune regioni del Nord. Sono così sospesi gli eventi e le competizioni sportive "di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati".

Lo prevede il testo del nuovo decreto attuativo sul Coronavirus che riguarda tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Resta consentito lo svolgimento di eventi e partite, nonché allenamenti, a porte chiuse nei comuni diversi da quelli della zona rossa del contagio, dove invece lo stop è totale.